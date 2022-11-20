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          Фотография Люстра Fiona 5 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Fiona 5

          4.6
          Оптовая цена
          от 24 690 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Fiona 5
          Люстра Fiona 5
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          Характеристики товара

          Описание

          С самого первого взгляда светильники серии очаровывают своим сказочным образом, даря атмосферу нежности и волшебства. Каркасы светильников изготовлены из металла и выкрашены в белый цвет. С рожков свисают подвески из цветных кристаллов. Абажуры из хлопка на ПВХ. Образ дополняют бабочки, расположившиеся на потолочных чашах, рожках и абажурах.

          Основные характеристики

          Материал: металл, хлопок на ПВХ

          Высота, мм: 690/1125

          Кол-во ламп, шт.: 5

          Тип цоколя: E14

          Мощность ламп, W: 40

          Диаметр, мм: 750

          Тип крепления к потолку: планка

          Длина цепи, мм: 360

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