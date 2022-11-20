Характеристики товара
Описание
С самого первого взгляда светильники серии очаровывают своим сказочным образом, даря атмосферу нежности и волшебства. Каркасы светильников изготовлены из металла и выкрашены в белый цвет. С рожков свисают подвески из цветных кристаллов. Абажуры из хлопка на ПВХ. Образ дополняют бабочки, расположившиеся на потолочных чашах, рожках и абажурах.
Основные характеристики
Материал: металл, хлопок на ПВХ
Высота, мм: 690/1125
Кол-во ламп, шт.: 7
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 810
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 360