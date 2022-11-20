Характеристики товара
Описание
Высота 25см. Габариты 42х69см. Массив дерева. Выдувное молочнобелое стекло.Запасное стекло: 114.11.1 Стекло Белое.
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Длина420 мм
- Мощность450 Вт
Высота 25см. Габариты 42х69см. Массив дерева. Выдувное молочнобелое стекло.Запасное стекло: 114.11.1 Стекло Белое.
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