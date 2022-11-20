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Люстра Гамильтон, дерево

14 оценок
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Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника
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Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника

Характеристики товара

Описание

Высота 25см. Габариты 42х69см. Массив дерева. Выдувное молочнобелое стекло.Запасное стекло: 114.11.1 Стекло Белое.

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Длина420 мм
  • Мощность450 Вт

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