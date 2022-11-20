Материал: металл, стекло
Количество ламп: 1 шт
Высота: 350 мм
Диаметр: 302 мм
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 Н барный
Стул Лофт-12 М барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Люстра Broche 4
Люстра Talento 7
Люстра Talento 5
Потолочный светильник Solen №1
Потолочный светильник Solen №2
Потолочный светильник Dune №1
Потолочный светильник Dune №2
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Потолочный светильник Dallas №1