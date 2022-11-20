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          Фотография Люстра Гемера от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Гемера

          4.6
          Оптовая цена
          от 23 590 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Гемера
          Люстра Гемера
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          Характеристики товара

          Описание

          Простота линий, строгость форм супрематической композиции данного светильника не смогут наскучить со временем, они понятны абсолютно каждому.

          Основные характеристики

          Материал: металл

          Источник света: лампы Е27

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          Варианты размеров

          Размеры, мм Количество ламп Стоимость
          500х820х350 4 23590
          800х820х350 6 30890
          1200х820х350 8 38700
          1500х820х350 10 47390

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