Характеристики товара
Описание
Простота линий, строгость форм супрематической композиции данного светильника не смогут наскучить со временем, они понятны абсолютно каждому.
Основные характеристики
Материал: металл
Источник света: лампы Е27
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Простота линий, строгость форм супрематической композиции данного светильника не смогут наскучить со временем, они понятны абсолютно каждому.
Материал: металл
Источник света: лампы Е27
|Размеры, мм
|Количество ламп
|Стоимость
|500х820х350
|4
|23590
|800х820х350
|6
|30890
|1200х820х350
|8
|38700
|1500х820х350
|10
|47390