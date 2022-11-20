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          Фотография Люстра Глоу от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Глоу

          4.9
          Оптовая цена
          от 14 290 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Глоу
          Люстра Глоу
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: светодиоды

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          Варианты размеров

          Игрек, треугольник
          Размеры, мм Мощность, Вт Стоимость
          300х71х65 23 13190
          500х71х65 38 19390
          650х71х65 49 22290
          1000х71х65 75 34650
          300х35х35 23 12650
          500х35х35 38 16850
          650х35х35 49 20010
          1000х35х35 75 26450

          Квадрат
          Размеры, мм Мощность, Вт Стоимость
          250х71х65 25 13790
          500х71х65 50 22610
          750х71х65 75 34290
          1000х71х65 100 45200
          250х35х35 25 13490
          500х35х35 50 20590
          750х35х35 75 26790
          1000х35х35 100 31990

          Шестиугольники
          Размеры, мм Мощность, Вт Стоимость
          300х71х65 45 22600
          400х71х65 60 29220
          450х71х65 68 33090
          500х71х65 75 36590
          300х35х35 45 21590
          400х35х35 60 25510
          450х35х35 68 27090
          500х35х35 75 29610

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