Характеристики товара
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: светодиоды
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Материал: металл, акрил
Источник света: светодиоды
|Размеры, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|300х71х65
|23
|13190
|500х71х65
|38
|19390
|650х71х65
|49
|22290
|1000х71х65
|75
|34650
|300х35х35
|23
|12650
|500х35х35
|38
|16850
|650х35х35
|49
|20010
|1000х35х35
|75
|26450
|Размеры, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|250х71х65
|25
|13790
|500х71х65
|50
|22610
|750х71х65
|75
|34290
|1000х71х65
|100
|45200
|250х35х35
|25
|13490
|500х35х35
|50
|20590
|750х35х35
|75
|26790
|1000х35х35
|100
|31990
|Размеры, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|300х71х65
|45
|22600
|400х71х65
|60
|29220
|450х71х65
|68
|33090
|500х71х65
|75
|36590
|300х35х35
|45
|21590
|400х35х35
|60
|25510
|450х35х35
|68
|27090
|500х35х35
|75
|29610