+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Люстра Глоу софт от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Глоу софт

          4.5
          Оптовая цена
          от 19 790 ₽
          от 5 шт
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Люстра Глоу софт
          Люстра Глоу софт
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Люстра Глоу
          Люстра Глоу
          Следующий Люстра Дельта
          Люстра Дельта

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: светодиоды

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Размеры, мм Мощность, Вт Стоимость
          D400х35х35 15 19790
          D500х35х35
          		 19 22190
          D600х35х35
          		 23 24090
          D700х35х35
          		 27 26590
          D800х35х35
          		 30 28900
          D900х35х35
          		 33 30990
          D1000х35х35
          		 38 33890
          D1500х35х35
          		 56 45490
          D2000х35х35
          		 76 54090
          D400х70х50
          		 30 27090
          D500х70х50
          		 38 30350
          D600х70х50
          		 45 35650
          D700х70х50
          		 53 38700
          D800х70х50
          		 61 46190
          D900х70х50
          		 68 49250
          D1000х70х50 76 53290
          D1500х70х50 113 73250
          D2000х70х50 150 93350

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          300 ₽
          Оптовая цена
          5
          Встраиваемый светильник Imex 15W Circle
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Портал, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Citilux Портал
          Настоящее фото товара Спот Agnes одинарный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Спот Agnes одинарный
          Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт XXX
          Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Вертолет
          Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          24 580 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Модуль GRAND 2-х местный угловой
          Настоящее фото товара Кресло садовое G537, произведённого компанией ChiedoCover
          4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло садовое G537
          Настоящее фото товара Кресло садовое G523, произведённого компанией ChiedoCover
          3 350 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло садовое G523
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, антрацит, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло пластиковое с подушками Aria, антрацит, серый

          Другие товары из раздела светильники хай-тек отптом

          Настоящее фото товара Люстра Дива, произведённого компанией ChiedoCover
          12 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Дива
          Настоящее фото товара Люстра Инди, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Инди
          Настоящее фото товара Люстра Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Кристалл
          Настоящее фото товара Линейный светильник, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Линейный светильник
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Люминаре, произведённого компанией ChiedoCover
          27 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Люминаре
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Ньюлайн, произведённого компанией ChiedoCover
          29 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Ньюлайн
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Овал, произведённого компанией ChiedoCover
          26 350 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Овал
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Омега, произведённого компанией ChiedoCover
          57 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник Омега
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Симфония, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник Симфония
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Солярис, произведённого компанией ChiedoCover
          38 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Солярис