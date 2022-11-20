Характеристики товара
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: светодиоды
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Материал: металл, акрил
Источник света: светодиоды
|Размеры, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|D400х35х35
|15
|19790
|D500х35х35
|19
|22190
|D600х35х35
|23
|24090
|D700х35х35
|27
|26590
|D800х35х35
|30
|28900
|D900х35х35
|33
|30990
|D1000х35х35
|38
|33890
|D1500х35х35
|56
|45490
|D2000х35х35
|76
|54090
|D400х70х50
|30
|27090
|D500х70х50
|38
|30350
|D600х70х50
|45
|35650
|D700х70х50
|53
|38700
|D800х70х50
|61
|46190
|D900х70х50
|68
|49250
|D1000х70х50
|76
|53290
|D1500х70х50
|113
|73250
|D2000х70х50
|150
|93350