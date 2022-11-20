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          Фотография Люстра Grace 10 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Grace 10

          4.1
          Оптовая цена
          от 34 990 ₽
          от 5 шт
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          Люстра Grace 10
          Люстра Grace 10
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          Характеристики товара

          Описание

          Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии. Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию. Серия представлена моделями как с абажурами, так и без них. Высоту люстр и подвесных светильников возможно отрегулировать, меняя длину цепи.

          Основные характеристики

          Материал: металл, органза

          Высота, мм: 1240

          Кол-во ламп, шт.: 10

          Тип цоколя: E14

          Мощность ламп, W: 40

          Диаметр, мм: 850

          Тип крепления к потолку: планка

          Длина цепи, мм: 530

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