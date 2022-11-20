Характеристики товара
Описание
Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии. Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию. Серия представлена моделями как с абажурами, так и без них. Высоту люстр и подвесных светильников возможно отрегулировать, меняя длину цепи.
Основные характеристики
Материал: металл, органза
Высота, мм: 790/1190
Кол-во ламп, шт.: 8
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 720
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 530