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Люстра Ideal Lux Cocktail - фото 1

Люстра Ideal Lux Cocktail

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Характеристики товара

Описание

Источник света: 1 х 60 Вт

Цвет: белый

Цоколь: E27

Напряжение: 230 В

Степень защиты: IP20

Высота: 550 — 1260 мм

Диаметр: 400 мм

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