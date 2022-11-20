Характеристики товара
Описание
Источник света: 1 х 60 Вт
Цвет: белый
Цоколь: E27
Напряжение: 230 В
Степень защиты: IP20
Высота: 550 — 1260 мм
Диаметр: 400 мм
Источник света: 1 х 60 Вт
Цвет: белый
Цоколь: E27
Напряжение: 230 В
Степень защиты: IP20
Высота: 550 — 1260 мм
Диаметр: 400 мм
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Барный стул Батнер пластик белый
Барный стул Батнер пластик голубой
Барный стул Батнер пластик зеленый
Барный стул Бургас регулируемый
Банкетка Хельга 1/1
Банкетка Хельга 2
Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин
Стул Лион, велюр с ромбами зеленый
Стул Лион, велюр с ромбами розовый
Стул Лион, велюр с ромбами серый
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