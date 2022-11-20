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Люстра Ideal Lux Cocktails - фото 1

Люстра Ideal Lux Cocktails

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Характеристики товара

Описание

Источник света: 1 х 60 Вт

Цвет: белый

Цоколь: E27

Напряжение: 230 В

Степень защиты: IP20

Высота: 550 — 1260 мм

Диаметр: 400 мм

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