Характеристики товара
Описание
Стиль: Лофт
Размеры: Высота: 680-1580 мм Диаметр: 400 мм
Тип возможно используемых ламп: накаливания, энергосберегающая, светодиодная
Рабочее напряжение: 220-240 V
Возможность использования диммера: возможно
Степень пылевлагозащиты: IP20
Наличие ламп в комплекте: нет
Тип патрона: E27
Количество ламп: 1
Максимальная мощность лампы: 60 W
Цвет плафона: прозрачный
Материал плафона: стекло
Тип поверхности плафона: глянцевый
Материал арматуры: металл
Тип поверхности арматуры: глянцевый
Цвет арматуры: хром