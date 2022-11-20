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Люстра Ideal Lux Fiordi - фото 1

Люстра Ideal Lux Fiordi

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Люстра Ideal Lux Gretel

Характеристики товара

Описание

Стиль: Лофт

Размеры: Высота: 680-1580 мм Диаметр: 400 мм

Тип возможно используемых ламп: накаливания, энергосберегающая, светодиодная

Рабочее напряжение: 220-240 V

Возможность использования диммера: возможно

Степень пылевлагозащиты: IP20

Наличие ламп в комплекте: нет

Тип патрона: E27

Количество ламп: 1

Максимальная мощность лампы: 60 W

Цвет плафона: прозрачный

Материал плафона: стекло

Тип поверхности плафона: глянцевый

Материал арматуры: металл

Тип поверхности арматуры: глянцевый

Цвет арматуры: хром

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