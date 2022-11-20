+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Люстра Ideal Lux Folk от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Люстра Ideal Lux Folk

          4.4
          Оптовая цена
          от 21 770 ₽
          от 10 шт.
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Люстра Ideal Lux Folk
          Люстра Ideal Lux Folk
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Люстра Odeon Light Grif
          Люстра Odeon Light Grif
          Следующий Люстра Ideal Lux Up And Down
          Люстра Ideal Lux Up And Down

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Высота: от 50 до 150 см

          Диаметр: 50 см

          Арматура: Металл

          Покрытие арматуры: Коричневого цвета с потертостями

          Материал плафона: Металл

          Плафоны: Коричневого цвета с потертостями

          Лампы: E27 x 1 max 60W

          Напряжение: 220 V

          Класс защиты: IP20

          Цоколь: E27

          Кол-во ламп: 1 шт

          Мощность ламп: 60 W

          Выключатель: Под внутреннюю проводку

          Лампы в комплекте: нет

          Открытые лампы: Нет

          Форма лампы: Стандартная

          Крепление подвеса: Точечное

          Форма подвесного светильника: Полусфера

          Тип: Подвесные

          Способ крепления: Провод (трос)

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Арт Деко 120 x 60 розовое золото
          Настоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
          Настоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          17 590 ₽21 999 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Бруклин 55 x 55 золото
          Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Натали белый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Натали серый
          Настоящее фото товара Стул Chilli сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Chilli сиреневый
          Настоящее фото товара Стул Chilli серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Chilli серо-голубой
          Настоящее фото товара Стул Chilli бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 700 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Chilli бежевый
          Настоящее фото товара Стул Darso черный, с поворотным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
          6 100 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Darso черный, с поворотным механизмом
          Настоящее фото товара Стул Darso серый, с поворотным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
          6 100 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Darso серый, с поворотным механизмом

          Другие товары из раздела светильники лофт

          Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
          3 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник Ideal Lux Cantina
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Gretel , произведённого компанией ChiedoCover
          7 020 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Gretel
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Fiordi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 744 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Fiordi
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cesto, произведённого компанией ChiedoCover
          14 380 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Cesto
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          2 360 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex MD
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD S53, произведённого компанией ChiedoCover
          1 020 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник Imex MD S53
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex PNL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра подвесная Imex PNL
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex MD D8S7, произведённого компанией ChiedoCover
          11 570 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра подвесная Imex MD D8S7
          Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 668 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Imex MD
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Imex MD