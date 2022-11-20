Характеристики товара
Описание
Высота: от 50 до 150 см
Диаметр: 50 см
Арматура: Металл
Покрытие арматуры: Коричневого цвета с потертостями
Материал плафона: Металл
Плафоны: Коричневого цвета с потертостями
Лампы: E27 x 1 max 60W
Напряжение: 220 V
Класс защиты: IP20
Цоколь: E27
Кол-во ламп: 1 шт
Мощность ламп: 60 W
Выключатель: Под внутреннюю проводку
Лампы в комплекте: нет
Открытые лампы: Нет
Форма лампы: Стандартная
Крепление подвеса: Точечное
Форма подвесного светильника: Полусфера
Тип: Подвесные
Способ крепления: Провод (трос)