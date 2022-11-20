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Люстра Ideal Lux Folks - фото 1

Люстра Ideal Lux Folks

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Характеристики товара

Описание

Высота: от 50 до 150 см

Диаметр: 50 см

Арматура: Металл

Покрытие арматуры: Коричневого цвета с потертостями

Материал плафона: Металл

Плафоны: Коричневого цвета с потертостями

Лампы: E27 x 1 max 60W

Напряжение: 220 V

Класс защиты: IP20

Цоколь: E27

Кол-во ламп: 1 шт

Мощность ламп: 60 W

Выключатель: Под внутреннюю проводку

Лампы в комплекте: нет

Открытые лампы: Нет

Форма лампы: Стандартная

Крепление подвеса: Точечное

Форма подвесного светильника: Полусфера

Тип: Подвесные

Способ крепления: Провод (трос)

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