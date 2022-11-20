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Люстра Ideal Lux Gretel - фото 1

Люстра Ideal Lux Gretel

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Люстра Ideal Lux Look White

Характеристики товара

Описание

Высота: 500 мм

Диаметр: 200 мм

Длина цепи: 950 мм

Тип цоколя: E27

Тип лампочки (основной): Накаливания

Количество ламп: 1

Мощность лампы: 60 W

Общая мощность: 60 W

Площадь освещения: 3.3 м2

Напряжение: 230 V

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