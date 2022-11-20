Характеристики товара
Описание
Высота: 500 мм
Диаметр: 200 мм
Длина цепи: 950 мм
Тип цоколя: E27
Тип лампочки (основной): Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность лампы: 60 W
Общая мощность: 60 W
Площадь освещения: 3.3 м2
Напряжение: 230 V
Высота: 500 мм
Диаметр: 200 мм
Длина цепи: 950 мм
Тип цоколя: E27
Тип лампочки (основной): Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность лампы: 60 W
Общая мощность: 60 W
Площадь освещения: 3.3 м2
Напряжение: 230 V
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