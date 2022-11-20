Характеристики товара
Описание
Материал: металл, хлопок на ПВХ
Высота, мм: 900/1100
Кол-во ламп, шт.: 12
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 60
Диаметр, мм: 1250
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 310
Харизматичный внешний вид серии задают ленты, закрутившиеся в спирали и застывшие в металле. Стальной каркас светильников украшен подвесками из кристаллов. Цветовая гамма светильников основана на контрастном сочетании темных и светлых тонов. Высоту светильников возможно отрегулировать длиной цепи или провода.