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Люстра Intreccio 6 black - фото 1

Люстра Intreccio 6 black

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Люстра Intreccio 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок на ПВХ

Высота, мм: 880/1080

Кол-во ламп, шт.: 6

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 870

Тип крепления к потолку: крюк

Длина цепи, мм: 400

Харизматичный внешний вид серии задают ленты, закрутившиеся в спирали и застывшие в металле. Стальной каркас светильников украшен подвесками из кристаллов. Цветовая гамма светильников основана на контрастном сочетании темных и светлых тонов. Высоту светильников возможно отрегулировать длиной цепи или провода.

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