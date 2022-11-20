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Люстра Intreccio 8 - фото 1

Люстра Intreccio 8

12 оценок
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Люстра Intreccio 8 black

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок на ПВХ

Высота, мм: 870/1070

Кол-во ламп, шт.: 8

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 1000

Тип крепления к потолку: планка

Длина цепи, мм: 400

Харизматичный внешний вид серии задают ленты, закрутившиеся в спирали и застывшие в металле. Стальной каркас светильников украшен подвесками из кристаллов. Цветовая гамма светильников основана на контрастном сочетании темных и светлых тонов. Высоту светильников возможно отрегулировать длиной цепи или провода.

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