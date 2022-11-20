Характеристики товара
Описание
Роскошная подвесная светодиодная люстра с 16-ю конусными плафонами золотого цвета из коллекции «Вегас» общей мощностью в 112 Вт. Все подвесы новой коллекции «Вегас» излучают оптимальный для человеческих глаз, мягкий тёплый (3000К) свет, и разработаны в нескольких вариантах размера, от аккуратных одинарных до огромных и шикарных шеснадцатирожковых. Мощность каждого рожка в диодном эквиваленте 7 Вт, что соответствует приблизительно шестидесяти ваттной лампе накаливания. Данная модель люстры, с 16-ю плафонами, способна осветить помещение площадью от 24,5 до 38 квадратных метров! Внутри плафона подвеса стоят современные светодиоды, которые дают яркий и в тоже время рассеянный свет. Высота каждого элемента подвеса независимо регулируется, позволяя придавать светильнику индивидуальный дизайн. Для вашего удобства при выборе мы создали коллекцию в 4-х цветах, которые сейчас особенно в тренде у дизайнеров интерьера, это – строгий чёрный, мягкий кофейный, элегантный алюминий и волнующий тёплый шампань. Серия «Вегас» отлично подходит для роскошных интерьеров с высокими потолками или для лестничных пролетов, ее подвесами можно украсить: кухню, прихожую, коридор, кабинет офиса, а также интерьеры кафе и ресторанов соответствующей стилистики.
Основные характеристики
- Высота500/3000 мм
- Ширина660 мм
- Длина660 мм
- Материалметалл, полимеры
- Количество ламп16
- Мощность112 Вт
- Световой поток7280 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь38 кв. м.
- Цветзолотой