Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина300 мм
- Цветзолотой
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Люстра Palace 18 table
Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W
Люстра подвесная V2652-5P Claim 5*E14*60W
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2790-PL Tiara LED 96W
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден