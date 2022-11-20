Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 600
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 30
Высота мин, мм: 350
Высота, мм: 1350
Основные характеристики
- Цветсеребряный
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 600
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 30
Высота мин, мм: 350
Высота, мм: 1350
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Стол МА08
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76
Стол обеденный Демир
Стол обеденный Онур
Стол обеденный Баррель, черный мрамор
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден