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Люстра хрустальная светодиодная - фото 1Люстра хрустальная светодиодная - фото 2

Люстра хрустальная светодиодная

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 120
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 26
Высота мин, мм: 400
Высота, мм: 1200
Диаметр, мм: 1000

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