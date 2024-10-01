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Люстра "Килиан" Silver - фото 1

Люстра "Килиан" Silver

Артикул: CH-048-834
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Люстра “Килиан” – это три лампы в виде свечей внутри серебряной сферы из симметрично переплетённых колец. Одной из особенностей этого светильника является его естественная форма круга, который как известно в природе был вечным элементом в дизайне, т.к гармонично вписываются в любой интерьер. Кроме того, люстра оснащена тремя лампами, которые обеспечивают яркий и рассеянный свет, создавая уютное освещение в помещении. Светильник “Килиан”, имеет современный дизайн, который отлично подходит для повседневного использования в просторных гостиных, столовых и прихожих, где она будет являться ярким элементом декора. Она также может использоваться в коммерческих помещениях, таких как рестораны или отели, чтобы создать элегантную и стильную атмосферу.

Размер: 36 см. х Ø 35 см.
Длина цепи: 150 см.
Длина провода: 170 см.
Кол-во ламп: 3 шт.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Общая мощность: 120 Вт.
Степень защиты: IP20.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Диаметр350 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп3
  • Мощность180 Вт
  • ЦокольE14
  • Длина цепи1500 мм
  • Цветсеребряный

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