Характеристики товара
Описание
Люстра “Килиан” – это три лампы в виде свечей внутри серебряной сферы из симметрично переплетённых колец. Одной из особенностей этого светильника является его естественная форма круга, который как известно в природе был вечным элементом в дизайне, т.к гармонично вписываются в любой интерьер. Кроме того, люстра оснащена тремя лампами, которые обеспечивают яркий и рассеянный свет, создавая уютное освещение в помещении. Светильник “Килиан”, имеет современный дизайн, который отлично подходит для повседневного использования в просторных гостиных, столовых и прихожих, где она будет являться ярким элементом декора. Она также может использоваться в коммерческих помещениях, таких как рестораны или отели, чтобы создать элегантную и стильную атмосферу.
Размер: 36 см. х Ø 35 см.
Длина цепи: 150 см.
Длина провода: 170 см.
Кол-во ламп: 3 шт.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Общая мощность: 120 Вт.
Степень защиты: IP20.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Диаметр350 мм
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольE14
- Длина цепи1500 мм
- Цветсеребряный