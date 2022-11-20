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Люстра Корона 82 светодиодная с пультом - фото 1

Люстра Корона 82 светодиодная с пультом

13 оценок
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Люстра Корона 154 светодиодная с пультом
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Люстра Корона 154 светодиодная с пультом

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра потолочная
Мощность общая, Вт: 154
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 53
Высота, мм: 320
Диаметр, мм: 790

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