Люстра Krona 6

14 оценок

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Люстра Krona 6

4.5
23 990 ₽
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Люстра Krona 8

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 845 мм

Диаметр: 885 мм

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