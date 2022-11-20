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Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп - фото 1Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп - фото 2Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп - фото 3Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп - фото 4Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп - фото 5

Люстра Легаси, белый хром, 8 ламп

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Люстра потолочная

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Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Диаметр790 мм
  • Мощность600 Вт
  • Цветсерый

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