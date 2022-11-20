Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Ширина300 мм
- Вес8 кг
- Цветсеребряный
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
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