Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Ширина300 мм
- Вес7,5 кг
- Цветзолотой
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Стол обеденный Sora
Стол обеденный раздвижной Azzuro
Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный
Слэб Ангара
Стол круглый Эри
Cтол РУАН, 1200x800
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден