Люстра Leti 12

11 оценок

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Люстра Leti 12

4.9
71 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Люстра Beira 6
Люстра Beira 6
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Люстра Beira 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 12 шт

Высота: 820 мм

Диаметр: 970 мм

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