Люстра Leti 12
71 990 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 12 шт
Высота: 820 мм
Диаметр: 970 мм
Секция многоместная Флайт+
Секция многоместная Круиз БП
Секция многоместная Круиз 2П
Секция многоместная Круиз
Секция многоместная Вояж БП
Секция многоместная Вояж БП 2П
Секция многоместная Вояж
Секция многоместная Travel M
Секция многоместная Avion
Секция многоместная Aero
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