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Люстра Lolita 5 - фото 1

Люстра Lolita 5

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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота, мм: 670/1070

Кол-во ламп, шт.: 5

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 500

Тип крепления к потолку: крюк

Длина цепи, мм: 530

Винтажный дизайн светильников ненавязчив и дарит атмосферу тепла и комфорта. Металлическую арматуру белого цвета украшают цепочки с прозрачными бусинами. Каркас светильников изготовлен из металла. Светильники выкрашены в светлые тона с эффектом искусственного старения. Абажуры из органзы завершают образ и делают свечение электрических ламп мягким и приятным для восприятия.

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