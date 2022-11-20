Характеристики товара
Описание
Материал: металл, органза
Высота, мм: 670/1070
Кол-во ламп, шт.: 5
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 500
Тип крепления к потолку: крюк
Длина цепи, мм: 530
Винтажный дизайн светильников ненавязчив и дарит атмосферу тепла и комфорта. Металлическую арматуру белого цвета украшают цепочки с прозрачными бусинами. Каркас светильников изготовлен из металла. Светильники выкрашены в светлые тона с эффектом искусственного старения. Абажуры из органзы завершают образ и делают свечение электрических ламп мягким и приятным для восприятия.