Товар в корзине. Перейти
Люстра Lolita 7 - фото 1

Люстра Lolita 7

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Bellona 8
Люстра Bellona 8
Следующий Люстра Lolita 5
Люстра Bellona 8

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота, мм: 770/1070

Кол-во ламп, шт.: 7

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 740

Тип крепления к потолку: крюк

Длина цепи, мм: 500

Винтажный дизайн светильников ненавязчив и дарит атмосферу тепла и комфорта. Металлическую арматуру белого цвета украшают цепочки с прозрачными бусинами. Каркас светильников изготовлен из металла. Светильники выкрашены в светлые тона с эффектом искусственного старения. Абажуры из органзы завершают образ и делают свечение электрических ламп мягким и приятным для восприятия.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Шторы БлэкаутНастоящее фото товара Шторы Блэкаут, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена
15

Шторы Блэкаут

Шторы ДимаутНастоящее фото товара Шторы Димаут, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
13

Шторы Димаут

Шторы Блэкаут ЛенНастоящее фото товара Шторы Блэкаут Лен, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
11

Шторы Блэкаут Лен

Шторы ВелюрНастоящее фото товара Шторы Велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Шторы Велюр

Шторы КанвасНастоящее фото товара Шторы Канвас, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
15

Шторы Канвас

Настоящее фото товара Люстра Broche 4, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
6

Люстра Broche 4

В наличии 40 шт.
Светильник лофт ВертолетНастоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
15

Светильник лофт Вертолет

Другие товары из разделатематическое освещение
Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Эдисон

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
13

Подвесной светильник Эдисон Плафон

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черноеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
7

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белоеНастоящее фото товара Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
6

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белоеНастоящее фото товара Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
10

Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое