Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 480
Освещаемая площадь - кв.м: 25
Высота, мм: 1920
Длина , мм: 1020
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 480
Освещаемая площадь - кв.м: 25
Высота, мм: 1920
Длина , мм: 1020
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