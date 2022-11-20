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Люстра Marseille 8

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Люстра Marseille 12

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, лен

Количество ламп: 8 шт

Высота: 600 мм

Диаметр: 820 мм

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