Характеристики товара
Описание
Материал: металл, лен
Количество ламп: 8 шт
Высота: 600 мм
Диаметр: 820 мм
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Материал: металл, лен
Количество ламп: 8 шт
Высота: 600 мм
Диаметр: 820 мм
Потолочный светильник Solen №1
Потолочный светильник Solen №2
Потолочный светильник Dune №1
Потолочный светильник Dune №2
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Потолочный светильник Dallas №1
Люстра Beira 15
Люстра Beira 8
Люстра Beira 6
Люстра Taro 9
Люстра Taro 6
Люстра Leti 12
Люстра Leti 8
Люстра Leti 6
Люстра Bubble Dreams 8
Люстра Bubble Dreams 6
Люстра Acqua 10
Люстра Acqua 8
Люстра Acqua 6
Столешница ЛДСП, дуб беленый
Столешница ЛДСП, белая
Стул Ibiza
Стул Minnesota
Стул Samanna
Стул Bali mono
Стул Montreal x2
Стул Harmony
Стул Harmony Armchair
Стул Iowa