Характеристики товара
Описание
Светильник коричневого (кофейного) цвета, металлическое основание и пять светодиодных модулей плафонов квадратной формы. Корпус плафонов металлический, рассеиватель из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 75 Вт, 6800 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 24 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Ширина560 мм
- Длина560 мм
- Материалметалл
- Мощность75 Вт
- Световой поток6800 лм
- Освещаемая площадь24 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки3.69 кг