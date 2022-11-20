Характеристики товара
Описание
Светильник коричневого (кофейного) цвета, основание и четыре светодиодных модуля плафона, формирующих внешний вид люстры, квадратной формы. Корпус плафонов коричневого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Изделие оснащено мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100% до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 65 Вт, 5900 Лм. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Ширина560 мм
- Длина560 мм
- Материалметалл
- Мощность65 Вт
- Световой поток5900 лм
- Освещаемая площадь18 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки3.28 кг