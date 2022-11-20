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Люстра Марсель, коричневый, 65 Вт - фото 1Люстра Марсель, коричневый, 65 Вт - фото 2Люстра Марсель, коричневый, 65 Вт - фото 3

Люстра Марсель, коричневый, 65 Вт

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Характеристики товара

Описание

Светильник коричневого (кофейного) цвета, основание и четыре светодиодных модуля плафона, формирующих внешний вид люстры, квадратной формы. Корпус плафонов коричневого цвета изготовлен из металла, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Изделие оснащено мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 100% до 10%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 65 Вт, 5900 Лм. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).

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Основные характеристики

  • Высота75 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина560 мм
  • Материалметалл
  • Мощность65 Вт
  • Световой поток5900 лм
  • Освещаемая площадь18 кв. м.
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки310 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки310 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки3.28 кг

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