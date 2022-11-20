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Люстра Марсель, коричневый, 95 Вт

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Характеристики товара

Описание

Светильник коричневого (кофейного) цвета, металлическое основание и восемь светодиодных модулей плафонов, квадратной формы. Корпус плафонов металлический, рассеиватель из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 95Вт, 8600Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 28 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Ширина595 мм
  • Длина595 мм
  • Материалметалл
  • Мощность95 Вт
  • Световой поток8600 лм
  • Освещаемая площадь28 кв. м.
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки310 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки4.10 кг

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