Характеристики товара
Описание
Светильник коричневого (кофейного) цвета, металлическое основание и восемь светодиодных модулей плафонов, квадратной формы. Корпус плафонов металлический, рассеиватель из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная RGB подсветка. Мощность люстры 95Вт, 8600Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 28 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Ширина595 мм
- Длина595 мм
- Материалметалл
- Мощность95 Вт
- Световой поток8600 лм
- Освещаемая площадь28 кв. м.
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки4.10 кг