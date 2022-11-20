Характеристики товара
Описание
Материал: металл, текстиль
Количество ламп: 10 шт
Высота: 330 мм
Диаметр: 895 мм
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Материал: металл, текстиль
Количество ламп: 10 шт
Высота: 330 мм
Диаметр: 895 мм
Люстра Martina 6
Люстра Palace 66
Люстра Palace 42
Люстра Palace 42 table
Люстра Palace 18 table
Люстра Palace 10 table
Люстра Palace 6 table
Люстра Palace 5 table
Люстра Palace 4 table
Люстра Palace 14 table
Люстра Bella 50
Люстра Bella 40
Люстра Beatrix 21
Люстра Beatrix 10
Люстра Beatrix 8
Люстра Beatrix 6
Люстра Beira 15
Люстра Beira 8
Люстра Beira 6
Люстра Taro 9
Полотенце банное Emily-2
Полотенце банное Wellness-3
Полотенце банное Seashells-9
Каркас для стула С20
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Табурет Виньетка 3
Табурет Прима 2