Люстра Martina 6

10 оценок

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Люстра Martina 6

4.8
17 990 ₽
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Люстра Martina 10
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Люстра Tigela 12

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 330 мм

Диаметр: 745 мм

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