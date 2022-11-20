Характеристики товара
Описание
Материал: полирезин, стекло и металл, текстиль
Высота, мм: 820/1420
Кол-во ламп, шт.: 8
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 850
Тип крепления к потолку: крюк
Длина цепи, мм: 1000
Романтичность и элегантность – качества, которые как нельзя лучше нашли отражение в светильниках серии Vintage. Металлическая арматура с закрученными вензелями представлена в бронзовом и золотом цвете с эффектом искусственного старения. Детали из кристаллов добавляют облику шик. Абажуры из органзы изготовлены в технике намотки и украшены тесьмой. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.