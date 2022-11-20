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Люстра Maryland 8 - фото 1

Люстра Maryland 8

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: полирезин, стекло и металл, текстиль

Высота, мм: 820/1420

Кол-во ламп, шт.: 8

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 850

Тип крепления к потолку: крюк

Длина цепи, мм: 1000

Романтичность и элегантность – качества, которые как нельзя лучше нашли отражение в светильниках серии Vintage. Металлическая арматура с закрученными вензелями представлена в бронзовом и золотом цвете с эффектом искусственного старения. Детали из кристаллов добавляют облику шик. Абажуры из органзы изготовлены в технике намотки и украшены тесьмой. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

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