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Люстра Милтон, белое золото

12 оценок
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Люстра Милтон, белый хром

Характеристики товара

Описание

Высота 25см, Габариты основания 54х32см.

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Основные характеристики

  • Высота252 мм
  • Длина540 мм
  • Мощность450 Вт

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