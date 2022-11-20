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Люстра Милтон, белый, золото

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота 25см, Габариты основания 36х32см.

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Основные характеристики

  • Высота252 мм
  • Длина360 мм
  • Мощность300 Вт

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