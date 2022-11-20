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Люстра Miraggio 4 - фото 1

Люстра Miraggio 4

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Люстра Miraggio 6

Характеристики товара

Описание

Материал: Органза, металл

Высота, мм: 670/900

Кол-во ламп, шт.: 4

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 555

Высота абажура, мм: 163

Тип крепления к потолку: планка

Длина цепи, мм: 480

Абажуры светильников серии Miraggio сделаны из множества тканевых нитей белого цвета. Арматура изготовлена из хромированного металла. Светильники украшены подвесками и декоративными блюдцами из граненых кристаллов. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее. Высоту подвесных светильников возможно регулировать длиной провода.

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