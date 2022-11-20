Характеристики товара
Описание
Материал: Органза, металл
Высота, мм: 670/900
Кол-во ламп, шт.: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 600
Высота абажура, мм: 163
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 480
Абажуры светильников серии Miraggio сделаны из множества тканевых нитей белого цвета. Арматура изготовлена из хромированного металла. Светильники украшены подвесками и декоративными блюдцами из граненых кристаллов. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее. Высоту подвесных светильников возможно регулировать длиной провода.