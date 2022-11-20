Товар в корзине. Перейти
Люстра Monile 6 - фото 1

Люстра Monile 6

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Monile 8
Люстра Monile 8
Следующий Люстра Bird 8
Люстра Monile 8

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок на ПВХ

Высота, мм: 570/970

Кол-во ламп, шт.: 6

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 630

Тип крепления к потолку: планка

Длина цепи, мм: 420

Большие искусственные жемчужины украшают основания светильников и изящно ниспадают с их рожков. Конструкции светильников сделаны из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью c узором. Нежная перламутровая цветовая гамма и сдержанный декор не оставят равнодушными любителей классики. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Bird 8, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена
14

Люстра Bird 8

В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bird 6, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090
Оптовая цена
12

Люстра Bird 6

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bird 5, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена
5

Люстра Bird 5

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bird 3, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена
10

Люстра Bird 3

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bird, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
14

Люстра Bird

В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bouquet 8, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
12

Люстра Bouquet 8

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bouquet 6, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена
6

Люстра Bouquet 6

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Bouquet, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
9

Люстра Bouquet

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Passarinho 8, произведённого компанией ChiedoCover
от54 890
Оптовая цена
5

Люстра Passarinho 8

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Люстра Passarinho 6, произведённого компанией ChiedoCover
от40 890
Оптовая цена
10

Люстра Passarinho 6

В наличии 16 шт.
Другие товары из разделаосвещение для салонов
Настоящее фото товара Люстра Elina 8, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена
8

Люстра Elina 8

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Люстра Elina 6, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена
11

Люстра Elina 6

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Elina 6 silver, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена
8

Люстра Elina 6 silver

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Fiona 7, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена
11

Люстра Fiona 7

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Люстра Fiona 5, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
13

Люстра Fiona 5

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Люстра Triumph 10, произведённого компанией ChiedoCover
от70 190
Оптовая цена
7

Люстра Triumph 10

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Люстра Triumph 8, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена
7

Люстра Triumph 8

В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Люстра Triumph 5, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090
Оптовая цена
15

Люстра Triumph 5

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Brionia 8, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена
7

Люстра Brionia 8

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Люстра Brionia 5, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена
8

Люстра Brionia 5

В наличии 50 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Трековый светильник Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
12

Трековый светильник Реймс

Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
13

Настольный светильник Аугсбург

Настоящее фото товара Слэб Маскоги, произведённого компанией ChiedoCover
от61 100
7

Слэб Маскоги

Светильник лофт Зиг-Заг ТриоНастоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
15

Светильник лофт Зиг-Заг Трио

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
10

Подвесное 1-местное кресло BEND

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
5

Подвесное 1-местное кресло BEND3

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
14

Подвесное 1-местное кресло VEIL