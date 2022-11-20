Характеристики товара
Описание
Материал: металл, хлопок на ПВХ
Высота, мм: 590/990
Кол-во ламп, шт.: 8
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 760
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 420
Большие искусственные жемчужины украшают основания светильников и изящно ниспадают с их рожков. Конструкции светильников сделаны из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью c узором. Нежная перламутровая цветовая гамма и сдержанный декор не оставят равнодушными любителей классики. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.