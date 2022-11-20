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Люстра Monile 8 - фото 1

Люстра Monile 8

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, хлопок на ПВХ

Высота, мм: 590/990

Кол-во ламп, шт.: 8

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 760

Тип крепления к потолку: планка

Длина цепи, мм: 420

Большие искусственные жемчужины украшают основания светильников и изящно ниспадают с их рожков. Конструкции светильников сделаны из металла. Абажур из ПВХ покрыт тканью c узором. Нежная перламутровая цветовая гамма и сдержанный декор не оставят равнодушными любителей классики. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее.

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