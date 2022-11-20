Характеристики товара
Описание
Материал: металл, органза
Высота, мм: 530/1030
Кол-во ламп, шт.: 6
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 740
Тип крепления к потолку: планка
Длина цепи, мм: 500
Светильники серии играют не только функциональную, но и декоративную роль. Украшенные геометрической резьбой и подвесками, они станут важной деталью освещаемого интерьера. Каркас светильников изготовлен из металла. Вся конструкция выкрашена в однотонный цвет, но имеет искусственные потертости. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки.