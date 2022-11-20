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Люстра Monsoon 8 - фото 1

Люстра Monsoon 8

8 оценок
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Люстра Adelia 6

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, органза

Высота, мм: 530/1030

Кол-во ламп, шт.: 8

Тип цоколя: E14

Мощность ламп, W: 40

Диаметр, мм: 850

Тип крепления к потолку: планка

Длина цепи, мм: 500

Светильники серии играют не только функциональную, но и декоративную роль. Украшенные геометрической резьбой и подвесками, они станут важной деталью освещаемого интерьера. Каркас светильников изготовлен из металла. Вся конструкция выкрашена в однотонный цвет, но имеет искусственные потертости. Абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки.

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