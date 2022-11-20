Характеристики товара
Описание
Корпус светильника металлический, коричневого цвета, с декоративными бронзовыми элементами. Основание круглой формы, рожки-штанги расположены друг к другу под прямым углом. Стеклянные прозрачные плафоны необычной формы модного оттенка шампань. В люстре четыре лампы с цоколем G9 и максимальной мощностью для галогеновых ламп 40Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Площадь освещения около 10 кв. метров.
Основные характеристики
- Высота205 мм
- Ширина410 мм
- Длина550 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп4
- Мощность160 Вт
- Световой поток2400 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольG9
- Освещаемая площадь10 кв. м.
- Цветкоричневый