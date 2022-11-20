Характеристики товара
Описание
Корпус светильника металлический, коричневого цвета, с декоративными бронзовыми элементами. Основание круглой формы, рожки-штанги расположены друг к другу под прямым углом. Стеклянные прозрачные плафоны необычной формы модного оттенка шампань. В люстре шесть ламп с цоколем G9 и максимальной мощностью для галогеновых ламп 40Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Площадь освещения около 14 кв. метров.
Основные характеристики
- Высота205 мм
- Ширина410 мм
- Длина890 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп6
- Мощность240 Вт
- Световой поток3600 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольG9
- Освещаемая площадь14 кв. м.
- Цветкоричневый