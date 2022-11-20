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Люстра на штанге Девис, венге, 6 ламп - фото 1Люстра на штанге Девис, венге, 6 ламп - фото 2Люстра на штанге Девис, венге, 6 ламп - фото 3

Люстра на штанге Девис, венге, 6 ламп

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Характеристики товара

Описание

Корпус светильника металлический, коричневого цвета, с декоративными бронзовыми элементами. Основание круглой формы, рожки-штанги расположены друг к другу под прямым углом. Стеклянные прозрачные плафоны необычной формы модного оттенка шампань. В люстре шесть ламп с цоколем G9 и максимальной мощностью для галогеновых ламп 40Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Площадь освещения около 14 кв. метров.

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Ширина410 мм
  • Длина890 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп6
  • Мощность240 Вт
  • Световой поток3600 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольG9
  • Освещаемая площадь14 кв. м.
  • Цветкоричневый

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