Характеристики товара
Описание
Габариты 82x56 см. Высота 42 см.
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Мощность360 Вт
Габариты 82x56 см. Высота 42 см.
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