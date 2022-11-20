Товар в корзине. Перейти
Люстра на штанге Люстра на штанге Монтеро, Венге Хром - фото 1Люстра на штанге Люстра на штанге Монтеро, Венге Хром - фото 2Люстра на штанге Люстра на штанге Монтеро, Венге Хром - фото 3Люстра на штанге Люстра на штанге Монтеро, Венге Хром - фото 4

Люстра на штанге Люстра на штанге Монтеро, Венге Хром

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра подвесная Бали, Венге Хром
Люстра подвесная Бали, Венге Хром
Следующий Люстра на штанге Монтеро, 8 ламп, Венге Хром
Люстра подвесная Бали, Венге Хром

Характеристики товара

Описание

Габариты 82x56 см. Высота 42 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Мощность360 Вт

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99051
47 990 ₽Оптовая цена
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 50 шт.
Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Настоящее фото товара Стол круглый Эри, произведённого компанией ChiedoCover
51 790
8

Стол круглый Эри

Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
14

Стол Симба разборный

Стол Лофт Бабочка, лак прозрачныйНастоящее фото товара Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от75 5908
82 000 ₽
14

Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный

Стол обеденный АктанНастоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
85 890
Оптовая цена
6

Стол обеденный Актан

Стол обеденный ОнурНастоящее фото товара Стол обеденный Онур, произведённого компанией ChiedoCover
127 290
Оптовая цена
5

Стол обеденный Онур

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден